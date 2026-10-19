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Raccomandazioni analisti - 19 ottobre
Pivot e Ipercomprato/Venduto titoli Ftse Mib 40 -...
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Agenda dati macro e finanziari del 19 ottobre
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Unicredit - via libera della Bce su Commerz
Raccomandazioni analisti - 15 ottobre
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Nuova acquisizione per Sesa
ASML - trimestrale appena sopra le attese
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Agenda dati macro e finanziari del 14 ottobre
Raccomandazioni analisti - 13 ottobre
Jp Morgan - risultati sotto le attese
Stellantis: vendite sostanzialmente stabili nel...
Agenda dati macro e finanziari del 13 ottobre
Raccomandazioni analisti - 12 ottobre
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Btp future - finale ad alta tensione
Pubblicato il 19/10/2026 alle ore 17:54:57
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Strategia - Ftse Mib 40 index e ciclo economico
Pubblicato il 20/10 alle 01:39
Raccomandazioni analisti - 19 ottobre
Pubblicato il 19/10 alle 18:27
Etf Commodities - Variazione paniere
Pubblicato il 19/10 alle 18:24
Solana - rimane in laterale
Pubblicato il 19/10 alle 18:24
Dow Jones future - revoca
Pubblicato il 19/10 alle 18:20
Nasdaq 100 future - primo recupero tecnico
Pubblicato il 19/10 alle 18:17
Cardano - raggiunto il supporto inferiore
Pubblicato il 19/10 alle 18:06
Dax future - recupero da confermare
Pubblicato il 19/10 alle 17:58
Btp future - finale ad alta tensione
Pubblicato il 19/10 alle 17:54
Future Ftse Mib - torna al primo ostacolo
Pubblicato il 19/10 alle 17:49
Iren (Nasdaq) - si avvicina al primo ostacolo
Pubblicato il 19/10 alle 17:45
Bitcoin - buona forza
Pubblicato il 19/10 alle 17:38
Amazon - nuovi livelli
Pubblicato il 19/10 alle 17:33
IONQ - fatica a rimanere sul supporto
Pubblicato il 19/10 alle 17:21
Credo Tech - nuovo livello
Pubblicato il 19/10 alle 17:00
Broadcom - situazione complicata
Pubblicato il 19/10 alle 16:50
Stm - nessuna variazione
Pubblicato il 19/10 alle 16:41
Etf Global X Renew - sotto pressione
Pubblicato il 19/10 alle 16:35
AMD - primi, potenziali, segnali di allungo
Pubblicato il 19/10 alle 16:24
Sandisk - recupero tecnico
Pubblicato il 19/10 alle 16:18
Etf Roundhill Memory - prima reazione tecnica
Pubblicato il 19/10 alle 15:45
Etf Global X Copper Miners - supporto sotto...
Pubblicato il 19/10 alle 15:36
Etf VanEck Quantum Computing - rimbalza ma senza...
Pubblicato il 19/10 alle 14:56
Technoprobe - pressione ribassista in calo
Pubblicato il 19/10 alle 13:19
Etf Copper - tiene il supporto di brevissimo
Pubblicato il 19/10 alle 13:09
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