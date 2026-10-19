Raccomandazioni analisti - 19 ottobre

Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker (aggiornamenti in grassetto)
|Titolo
|Emittente
|Raccomandazione
|Variazione
|Target
|Variazione
|
A2A
|Intermonte
|Outperform
|=
|2.90
|=
|
Banco Bpm
|
Jefferies
|Hold
|=
|15.30 (16.60)
|
Buzzi
|Intermonte
|Outperform
|=
|52
|=
|
Danieli
|Equita
|Buy
|=
|81.00
|
=
|
Enav
|Equita
|Hold
|=
|3.90
|=
|Piaggio
|
Equita
|Hold
|=
|1.90 (1.80)
|Piaggio
|
B Akros
|Accumulate
|=
|2.00
|=
|
Poste Italiane
|Equita
|Buy
|=
|Stellantis
|Equita
|
Hold
|=
|5.50 (-8%)
|
Stm
|Cowen
|45.00 (48.50)
|
Tim
|Equita
|Hold
|=