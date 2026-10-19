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Raccomandazioni analisti - 19 ottobre

Pubblicato il 19/10/2026 alle ore 18:27:44

Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker   (aggiornamenti   in  grassetto) 

 
















 

Titolo Emittente Raccomandazione Variazione  Target Variazione

A2A

 Intermonte Outperform = 2.90 =

Banco Bpm

Jefferies

 Hold = 15.30 (16.60)

Buzzi

 Intermonte Outperform = 52 =

Danieli

 Equita Buy = 81.00

=

Enav

 Equita Hold = 3.90 =
Piaggio

Equita

 Hold = 1.90 (1.80)
Piaggio

B Akros

 Accumulate = 2.00 =

Poste Italiane

 Equita Buy =    
Stellantis Equita

Hold

 = 5.50 (-8%)

Stm

 Cowen     45.00 (48.50)

Tim

 Equita Hold =    

 



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