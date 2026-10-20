Notizie dal Medio Oriente

Pubblicato il 20/10/2026 alle ore 16:17:40

La proposta presentata oggi dal capo dell’esercito pakistano ad alti funzionari iraniani ha ottenuto l’approvazione statunitense e ha già ricevuto un accordo preliminare da parte dell’Iran. - notizie del canale 12 israeliano

La proposta comprende una risposta parziale alla richiesta dell’Iran di restituire i fondi iraniani congelati. Prevede che gli interessi sui 6 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati nelle banche del Qatar vengano trasferiti all’Iran - notiziario del canale 12 israeliano