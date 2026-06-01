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Raccomandazioni analisti - 1 giugno

Pubblicato il 01/06/2026 alle ore 20:29:07

Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker   (aggiornamenti   in  grassetto) 

 















 

Titolo Emittente Raccomandazione Variazione  Target Variazione

Ariston

 Barclays EqualWeight (UnderWeight) 3.30 (3.10)

Avio

 Equita

Hold (Buy)

 46.00

Brunello Cucinelli

 Morgan Stanley Overweight = 100 (95)

Datalogic

 Intermonte  Neutral (Outpeform) 5.70 (5.20)

Leonardo

 Morgan Stanley     83 (82)
Ovs B Akros Buy = 6.70 (6.30)

Prysmian

 BofA Buy = 175 (148)
Technoprobe Equita

Buy

 = 39 (+30%)

Tim

 Barclays     0.65 (0.66)

 



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