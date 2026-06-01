Raccomandazioni analisti - 1 giugno

Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker (aggiornamenti in grassetto)
|Titolo
|Emittente
|Raccomandazione
|Variazione
|Target
|Variazione
|
Ariston
|Barclays
|EqualWeight (UnderWeight)
|3.30 (3.10)
|
Avio
|Equita
|
Hold (Buy)
|46.00
|
Brunello Cucinelli
|Morgan Stanley
|Overweight
|=
|100 (95)
|
Datalogic
|Intermonte
|Neutral (Outpeform)
|5.70 (5.20)
|
Leonardo
|Morgan Stanley
|83 (82)
|Ovs
|B Akros
|Buy
|=
|6.70 (6.30)
|
Prysmian
|BofA
|Buy
|=
|175 (148)
|Technoprobe
|Equita
|
Buy
|=
|39 (+30%)
|
Tim
|Barclays
|0.65 (0.66)