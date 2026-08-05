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Raccomandazioni analisti - Carel e Safilo

Pubblicato il 05/08/2026 alle ore 11:29:45

Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker   (aggiornamenti   in  grassetto) 

 
















 

Titolo Emittente Raccomandazione Variazione  Target Variazione

Banco Bpm

 Intesa SanPaolo Buy = 16.30 (14.20)
Carel

B Akros

 Accumulate = 33 (31)
Carel Ubs

Buy

 = 36.30 (33.40)
Carel Intermonte

Outperform

 = 37 (35)

Credem

 Deutsche Bank Hold = 17.10 =

Enav

 Intesa SanPaolo Neutral (Buy) 5.10 (4.90)
Ferretti Ubs

Neutral (Buy)

 3.15 (3.70)

Marr

 Equita Hold = 7.00 (-10%)
Safilo B Akros

Buy (Neutral)

 2.20 (1.70)

Safilo

 Equita Hold = 2.10 (2.00)

Technogym

 Ubs Buy (Neutral) 21.30 (21.00)

 



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