Raccomandazioni analisti - Carel e Safilo

Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker (aggiornamenti in grassetto)
|Titolo
|Emittente
|Raccomandazione
|Variazione
|Target
|Variazione
|
Banco Bpm
|Intesa SanPaolo
|Buy
|=
|16.30 (14.20)
|Carel
|
B Akros
|Accumulate
|=
|33 (31)
|Carel
|Ubs
|
Buy
|=
|36.30 (33.40)
|Carel
|Intermonte
|
Outperform
|=
|37 (35)
|
Credem
|Deutsche Bank
|Hold
|=
|17.10
|=
|
Enav
|Intesa SanPaolo
|Neutral (Buy)
|5.10 (4.90)
|Ferretti
|Ubs
|
Neutral (Buy)
|3.15 (3.70)
|
Marr
|Equita
|Hold
|=
|7.00 (-10%)
|Safilo
|B Akros
|
Buy (Neutral)
|2.20 (1.70)
|
Safilo
|Equita
|Hold
|=
|2.10 (2.00)
|
Technogym
|Ubs
|Buy (Neutral)
|21.30 (21.00)