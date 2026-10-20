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Raccomandazioni analisti - 20 ottobre
Unicredit rimborsa anticipatamente un bond
Ipercomprato/Ipervenduto dei principali indici -...
Ipercomprato/ipervenduto titoli MidCap - chiusura...
Pivot e Ipercomprato/Venduto titoli Ftse Mib 40 -...
Candlestick: segnali di compra/vendita del 19...
Raccomandazioni analisti - 19 ottobre
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Agenda dati macro e finanziari del 19 ottobre
Raccomandazioni analisti - 16 ottobre
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Agenda dati macro e finanziari del 16 ottobre
Unicredit - via libera della Bce su Commerz
Raccomandazioni analisti - 15 ottobre
Dati macro Usa - PPI e vendite al dettaglio in...
Candlestick: segnali di compra/vendita del 14...
Raccomandazioni analisti - 14 ottobre
Dati macro Usa - inflazione leggermente più alta...
Nuova acquisizione per Sesa
ASML - trimestrale appena sopra le attese
Avvio - accordo industriale con Lockheed Martin
Candlestick: segnali di compra/vendita del 13...
Agenda dati macro e finanziari del 14 ottobre
Raccomandazioni analisti - 13 ottobre
Jp Morgan - risultati sotto le attese
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Paniere 4Trading - 20 ottobre
Pubblicato il 20/10/2026 alle ore 19:52:17
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Ultime notizie
Raccomandazioni analisti - 20 ottobre
Pubblicato il 20/10 alle 19:59
Mercati esteri - variazione paniere
Pubblicato il 20/10 alle 19:53
Paniere 4Trading - 20 ottobre
Pubblicato il 20/10 alle 19:52
Dow Jones future - nuovi livelli
Pubblicato il 20/10 alle 19:23
Bitcoin - buona resilienza
Pubblicato il 20/10 alle 19:16
Cardano - modesto recupero
Pubblicato il 20/10 alle 18:22
Dax future - nuovo livello
Pubblicato il 20/10 alle 18:15
Buona - fallito il primo tentativo di allungo
Pubblicato il 20/10 alle 18:03
Future Ftse Mib - si riavvicina a 49mila punti
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Sesa - da seguire
Pubblicato il 20/10 alle 17:46
Ferragamo - prova lo sfondamento al rialzo
Pubblicato il 20/10 alle 17:37
Stm - buon recupero nel finale
Pubblicato il 20/10 alle 17:29
Solana - falsa partenza?
Pubblicato il 20/10 alle 17:24
Strategy - buon rimbalzo tecnico
Pubblicato il 20/10 alle 17:17
Sprott Uranium miners - sempre in sofferenza
Pubblicato il 20/10 alle 17:10
Netflix - in attesa della trimestrale
Pubblicato il 20/10 alle 17:02
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Pubblicato il 20/10 alle 16:34
Vaneck Uranium And Nuclear Ucits Etf - nessun...
Pubblicato il 20/10 alle 16:28
Notizie dal Medio Oriente
Pubblicato il 20/10 alle 16:17
SpaceX - in attesa della trimestrale e nuovo...
Pubblicato il 20/10 alle 16:16
Amazon - primo tentativo di allungo
Pubblicato il 20/10 alle 16:07
Etf Physical Gold - nessuna variazione
Pubblicato il 20/10 alle 16:01
Iren (Nasdaq) - altra pesantissima correzione
Pubblicato il 20/10 alle 15:53
Etf Vaneck Semiconductor - raggiunto il supporto...
Pubblicato il 20/10 alle 15:40
Nasdaq 100 future - aggiornamento grafico
Pubblicato il 20/10 alle 15:23
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