Aggiornato a Giovedì 22 Ottobre ore 18:03
Menu

Raccomandazioni analisti - Intesa abbassa il target a Enel

Pubblicato il 22/10/2026 alle ore 12:54:01

Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker   (aggiornamenti   in  grassetto) 

 
















 

Titolo Emittente Raccomandazione Variazione  Target Variazione

Danieli

 Jefferies Buy = 70 (75)

Enel

 Intesa SanPaolo Buy = 10.30 (10.90)
Moncler Jefferies

Hold

 = 46 (48.30)
Moncler Ubs

 

   46.50 (46.60)

Moncler

 Morgan Stanley     47 (50)
Moncler Barclays

Overweight

 = 58 (60)
Moncler Kepler Cheuvreux

Buy

 = 53 (55)
Moncler

Equita

 Buy = 58 (63)
Moncler Intesa SanPaolo

Buy

 = 60 (64)
Salvatore Ferragamo Bernstein

 

   8.40 (8.70)
Salvatore Ferragamo Barclays

Underweight

 = 6.50 =

Unicredit

 Barclays     102.60 (94.50)

 



Ultime notizie

Analisi

Commenti

Reports

Abbonati a 4Trading per essere sempre informato su ciò che accade sui mercati finanziari e per leggere accurate analisi.
© 2026 4Trading.it. Tutti i diritti riservati. P.IVA 03762510406