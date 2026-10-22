Raccomandazioni analisti - Intesa abbassa il target a Enel

Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker (aggiornamenti in grassetto)
|Titolo
|Emittente
|Raccomandazione
|Variazione
|Target
|Variazione
|
Danieli
|Jefferies
|Buy
|=
|70 (75)
|
Enel
|Intesa SanPaolo
|Buy
|=
|10.30 (10.90)
|Moncler
|Jefferies
|
Hold
|=
|46 (48.30)
|Moncler
|Ubs
|
|46.50 (46.60)
|
Moncler
|Morgan Stanley
|47 (50)
|Moncler
|Barclays
|
Overweight
|=
|58 (60)
|Moncler
|Kepler Cheuvreux
|
Buy
|=
|53 (55)
|Moncler
|
Equita
|Buy
|=
|58 (63)
|Moncler
|Intesa SanPaolo
|
Buy
|=
|60 (64)
|Salvatore Ferragamo
|Bernstein
|
|8.40 (8.70)
|Salvatore Ferragamo
|Barclays
|
Underweight
|=
|6.50
|=
|
Unicredit
|Barclays
|102.60 (94.50)