Agenda dati macro e finanziari del 21 ottobre

DATI MACRO
Usa
Ore 16.30
Scorte petrolifere. Attesa: -300mila barili (precedente -8,557 milioni di baril)
EVENTI
Bce
Ore 18.30
Discorso di Christine Lagarde
EVENTI SOCIETARI
ITALIA
Debutto
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OPA
Recordati: Respighi BidCo offre 53 euro per ogni azione, Operazione, finalizzata al delisting, sino al 23 ottobre
Plc: Pendant Power lancia OPA al prezzo di 3.08 euro cum dividendo. Operazione sino al 23 ottobre
Reway: Rinova lancia OPA offrendo 10.31 euro per 1 azione. Operazioni sino al 23 ottobre
Iveco: TML CV Holdings PTE (Gruppo Tata) offre 14.4 euro ad azione. Operazione sino al 26 ottobre
Trevi: Icop lancia OPAS offrendo 0.133 azioni per 1 azione Trevi. Operazione sino al 20 novembre
Trevi: WeBuild lancia OPA offrendo 5,165 euro per 1 azione Trevi. Operazione sino al 20 novembre
Haiki+: SG Holding lancia OPA offrendo 0.90 euro per 1 azione. Operazione sino al 6 novembre
Tradelab: Metriks AI lancia OPA offrendo 2.13 euro per 1 azione. Operazione sino al 4 dicembre
Aumento di capitale
Unipol: assegnazione di 10 azioni nuove ogni 59 vecchie possedute al prezzo di 20.56 per ogni nuova azione. Operazione sino al 26 ottobre. Diritti negoziabili sono al 20 ottobre
Cda
Link
Conferenze stampa
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Dividendi
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Raggruppamento/Frazionamento
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Trimestrali
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