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Report operativo - 21 ottobre
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Nexi - in flessione marcata
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Ferragamo - trimestrale in rallentamento
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Raccomandazioni analisti - focus su Ferragamo
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Pivot point Titoli Europa - 20 ottobre
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Pivot e Ipercomprato/Venduto titoli Ftse Mib 40 -...
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Pivot point ed eccessi titoli Star - 20 ottobre
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Screening della seduta del 20 ottobre
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Pivot e Ipercomprato/Venduto Titoli Usa per la...
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Candlestick: segnali di compra/vendita del 20...
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Agenda dati macro e finanziari del 21 ottobre
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