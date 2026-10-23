Aggiornato a Venerdì 23 Ottobre ore 04:25
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Agenda dati macro e finanziari del 23 ottobre

Pubblicato il 23/10/2026 alle ore 04:25:15

DATI MACRO        

Francia
Ore 09.15
Indice Pmi manifatturiero, dato preliminare di ottobre. Attesa: 50.5 (precedente 50.6)
Indice Pmi servizi, dato preliminare di ottobre. Attesa: 50.7 (precedente 51.2)
Indice Pmi composite, dato preliminare di ottobre. Attesa: 50.5 (precedente 51.1)

Germania
Ore 09.30
Indice Pmi manifatturiero, dato preliminare di ottobre. Attesa: 53.5 (precedente 53.9)
Indice Pmi servizi, dato preliminare di ottobre. Attesa: 52.5 (precedente 52.9)
Indice Pmi composite, dato preliminare di ottobre. Attesa: 53.5 (precedente 53.8)

Europa
Ore 10.00
Indice Pmi manifatturiero, dato preliminare di ottobre. Attesa: 52.7 (precedente 52.9)
Indice Pmi servizi, dato preliminare di ottobre. Attesa: 52.6 (precedente 53.0)
Indice Pmi composite, dato preliminare di ottobre. Attesa: 52.7 (precedente 53.1)

Usa
Ore 15.45
Indice Pmi manifatturiero, dato preliminare di ottobre. Attesa: 55.4 (precedente 55.9)
Indice Pmi servizi, dato preliminare di ottobre. Attesa: 57.9 (precedente 58.8)
Indice Pmi composite, dato preliminare di ottobre. Attesa: ---- (precedente 58.4)
Ore 16.00
Fiducia del Michigan, dato di settembre. Attesa: 47.3 (precedente 46.3)

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EVENTI

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EVENTI SOCIETARI


ITALIA

Debutto

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OPA

Recordati: Respighi BidCo offre 53 euro per ogni azione, Operazione, finalizzata al delisting, sino al 23 ottobre

Plc: Pendant Power lancia OPA al prezzo di 3.08 euro cum dividendo. Operazione sino al 23 ottobre

Reway: Rinova lancia OPA offrendo 10.31 euro per 1 azione. Operazioni sino al 23 ottobre

Iveco: TML CV Holdings PTE (Gruppo Tata) offre 14.4 euro ad azione. Operazione sino al 26 ottobre

Trevi: Icop lancia OPAS offrendo 0.133 azioni per 1 azione Trevi. Operazione sino al 20 novembre

Trevi: WeBuild lancia OPA offrendo 5,165 euro per 1 azione Trevi. Operazione sino al 20 novembre

Haiki+: SG Holding lancia OPA offrendo 0.90 euro per 1 azione. Operazione sino al 6 novembre

Tradelab: Metriks AI lancia OPA offrendo 2.13 euro per 1 azione. Operazione sino al 4 dicembre

Aumento di capitale

Unipol: assegnazione di 10 azioni nuove ogni 59 vecchie possedute al prezzo di 20.56 per ogni nuova azione. Operazione sino al 26 ottobre. Diritti negoziabili sono al 20 ottobre


Cda

Link


Conferenze stampa

Moncler


Dividendi

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Raggruppamento/Frazionamento

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Trimestrali

Europa

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Usa

American Express


http://it.investing.com/earnings-calendar/

 



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