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Raccomandazioni analisti - Equita conferma Eni

Pubblicato il 23/10/2026 alle ore 15:00:13

Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker   (aggiornamenti   in  grassetto) 

 
















 

Titolo Emittente Raccomandazione Variazione  Target Variazione

De Longhi

 Equita Hold (Buy)   46 (45)

Eni

 Equita Buy = 29 =

Fiera Milano

 Equita Buy = 9.50 =

Generali

 Barclays

 

 

 29.50 (30)
Lottomatica Equita

Buy

 = 36.00 =
Moncler Berenberg

Hold

 = 55 (57)
Moncler Barclays

Overweight

 = 58 (60)

Pirelli

 Equita

Hold

 = 6.70 =
Stellantis Hsbc

 

   3.30 (4.00)

 



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