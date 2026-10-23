Raccomandazioni analisti - Equita conferma Eni

Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker (aggiornamenti in grassetto)
|Titolo
|Emittente
|Raccomandazione
|Variazione
|Target
|Variazione
|
De Longhi
|Equita
|Hold (Buy)
|46 (45)
|
Eni
|Equita
|Buy
|=
|29
|=
|
Fiera Milano
|Equita
|Buy
|=
|9.50
|=
|
Generali
|Barclays
|
|
|29.50 (30)
|Lottomatica
|Equita
|
Buy
|=
|36.00
|=
|Moncler
|Berenberg
|
Hold
|=
|55 (57)
|Moncler
|Barclays
|
Overweight
|=
|58 (60)
|
Pirelli
|Equita
|
Hold
|=
|6.70
|=
|Stellantis
|Hsbc
|
|3.30 (4.00)