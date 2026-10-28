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Raccomandazioni analisti - inviariati i giudizi su Stellantis

Pubblicato il 28/10/2026 alle ore 13:33:21

Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker   (aggiornamenti   in  grassetto) 

 
















 

Titolo Emittente Raccomandazione Variazione  Target Variazione

Ferretti

 Equita Hold = 3.00 (-11%)

Iren

 Intermonte Neutral = 2.70 (2.75)
Iren Intesa SanPaolo

Buy

 = 2.90 (3.00)

Iren

 Mediobanca Outperform = 2.90 (3.00)

Sogefi

 Equita Hold = 2.65 (+2%)
Stellantis

Jefferies

 Buy = 9.50 =

Stellantis

 B Akros Neutral = 4.50 =
Stellantis

Intesa SanPaolo

 Neutral = 4.80 =

WeBuild

 Equita Buy = 3.50 =

 



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