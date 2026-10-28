Raccomandazioni analisti - inviariati i giudizi su Stellantis

Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker (aggiornamenti in grassetto)
|Titolo
|Emittente
|Raccomandazione
|Variazione
|Target
|Variazione
|
Ferretti
|Equita
|Hold
|=
|3.00 (-11%)
|
Iren
|Intermonte
|Neutral
|=
|2.70 (2.75)
|Iren
|Intesa SanPaolo
|
Buy
|=
|2.90 (3.00)
|
Iren
|Mediobanca
|Outperform
|=
|2.90 (3.00)
|
Sogefi
|Equita
|Hold
|=
|2.65 (+2%)
|Stellantis
|
Jefferies
|Buy
|=
|9.50
|=
|
Stellantis
|B Akros
|Neutral
|=
|4.50
|=
|Stellantis
|
Intesa SanPaolo
|Neutral
|=
|4.80
|=
|
WeBuild
|Equita
|Buy
|=
|3.50
|=