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Dati macro Usa - 27 ottobre

Pubblicato il 27/10/2026 alle ore 03:04:30

DATI MACRO        

Francia
Ore 08.45
Fiducia dei consumatori, dato di ottobre. Attesa: 85 (precedente 86)

Europa
Ore 10.00
Massa Monetaria, dato di settembre. Attesa: 3.6% (precedente 3.5%)
Prestiti al settore privato, dato di settembre. Attesa: 3.1% (precedente 3.1%)

Usa
Ore 13.30
Beni durevoli, dato di settembre. Attesa: 1.8%m/m (precedente 0.0%)
Beni durevoli, escluso settore difesa, dato di settembre. Attesa: 0.7%m/m (precedente 1.6%)
Ore 14.00
Prezzi delle abitazioni, indice Case Shiller, dato di agosto. Attesa: 2.7%a/a (precedente 2.5%)
Ore 15.00
Fiducia dei consumatori, dato di settembre. Attesa: 80.5 (precedente 81.9)

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EVENTI

Emissione Btp: scadenza 10/2028 per un importo massimo di 2 miliardi
Emissione Btp: scadenza 09/2032 per un importo massimo di 750 milioni
Emissione Btp: scadenza 09/2035 per un importo massimo di 750 milioni

 

EVENTI SOCIETARI


ITALIA

Debutto

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OPA

Trevi: Icop lancia OPAS offrendo 0.133 azioni per 1 azione Trevi. Operazione sino al 20 novembre

Trevi: WeBuild lancia OPA offrendo 5,165 euro per 1 azione Trevi. Operazione sino al 20 novembre

Haiki+: SG Holding lancia OPA offrendo 0.90 euro per 1 azione. Operazione sino al 6 novembre

Tradelab: Metriks AI lancia OPA offrendo 2.13 euro per 1 azione. Operazione sino al 4 dicembre

Aumento di capitale

Unipol: assegnazione di 10 azioni nuove ogni 59 vecchie possedute al prezzo di 20.56 per ogni nuova azione. Operazione sino al 26 ottobre. Diritti negoziabili sono al 20 ottobre


Cda

Link


Conferenze stampa

Ferretti, Maire


Dividendi

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Raggruppamento/Frazionamento

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Trimestrali

Europa

ASM, Novartis

Usa

Coca Cola, Paypal, Visa


http://it.investing.com/earnings-calendar/

 



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