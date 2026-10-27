Dati macro Usa - 27 ottobre

DATI MACRO
Francia
Ore 08.45
Fiducia dei consumatori, dato di ottobre. Attesa: 85 (precedente 86)
Europa
Ore 10.00
Massa Monetaria, dato di settembre. Attesa: 3.6% (precedente 3.5%)
Prestiti al settore privato, dato di settembre. Attesa: 3.1% (precedente 3.1%)
Usa
Ore 13.30
Beni durevoli, dato di settembre. Attesa: 1.8%m/m (precedente 0.0%)
Beni durevoli, escluso settore difesa, dato di settembre. Attesa: 0.7%m/m (precedente 1.6%)
Ore 14.00
Prezzi delle abitazioni, indice Case Shiller, dato di agosto. Attesa: 2.7%a/a (precedente 2.5%)
Ore 15.00
Fiducia dei consumatori, dato di settembre. Attesa: 80.5 (precedente 81.9)
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EVENTI
Emissione Btp: scadenza 10/2028 per un importo massimo di 2 miliardi
Emissione Btp: scadenza 09/2032 per un importo massimo di 750 milioni
Emissione Btp: scadenza 09/2035 per un importo massimo di 750 milioni
EVENTI SOCIETARI
ITALIA
Debutto
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OPA
Trevi: Icop lancia OPAS offrendo 0.133 azioni per 1 azione Trevi. Operazione sino al 20 novembre
Trevi: WeBuild lancia OPA offrendo 5,165 euro per 1 azione Trevi. Operazione sino al 20 novembre
Haiki+: SG Holding lancia OPA offrendo 0.90 euro per 1 azione. Operazione sino al 6 novembre
Tradelab: Metriks AI lancia OPA offrendo 2.13 euro per 1 azione. Operazione sino al 4 dicembre
Aumento di capitale
Unipol: assegnazione di 10 azioni nuove ogni 59 vecchie possedute al prezzo di 20.56 per ogni nuova azione. Operazione sino al 26 ottobre. Diritti negoziabili sono al 20 ottobre
Cda
Link
Conferenze stampa
Ferretti, Maire
Dividendi
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Raggruppamento/Frazionamento
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Trimestrali
Europa
ASM, Novartis
Usa
Coca Cola, Paypal, Visa
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