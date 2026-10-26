Raccomandazioni analisti - 26 ottobre

Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker (aggiornamenti in grassetto)
|Titolo
|Emittente
|Raccomandazione
|Variazione
|Target
|Variazione
|
Avio
|Berenberg
|Buy (Hold)
|39 (33)
|
Eni
|B Akros
|Buy
|=
|26
|=
|
Eni
|Ubs
|Buy
|=
|32 (30)
|Eni
|
Goldman Sachs
|Buy
|=
|29 (28)
|Eni
|Equita
|
Buy
|=
|31 (+7%)
|GVS
|Equita
|
Buy (Hold)
|6.50 (5.00)
|
Marr
|Equita
|Hold
|=
|6.30 (7.00)
|
Poste Italiane
|Equita
|
Buy
|
=
|31.00
|=
|Poste Italiane
|
BofA
|Buy
|=
|35 (32)
|Prysmian
|Citi
|
Buy
|Riprende copertura
|136