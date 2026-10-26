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Raccomandazioni analisti - 26 ottobre

Pubblicato il 26/10/2026 alle ore 19:37:45

Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker   (aggiornamenti   in  grassetto) 

 
















 

Titolo Emittente Raccomandazione Variazione  Target Variazione

Avio

 Berenberg Buy (Hold) 39 (33)

Eni

 B Akros Buy = 26 =

Eni

 Ubs Buy = 32 (30)
Eni

Goldman Sachs

 Buy = 29 (28)
Eni Equita

Buy

 = 31 (+7%)
GVS Equita

Buy (Hold)

 6.50 (5.00)

Marr

 Equita Hold = 6.30 (7.00)

Poste Italiane

 Equita

Buy

=

 31.00 =
Poste Italiane

BofA

 Buy = 35 (32)
Prysmian Citi

Buy

 Riprende copertura 136  

 



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