Fed - tassi invariati

Pubblicato il 28/10/2026 alle ore 19:06:40

Il Comitato federale per le operazioni di mercato aperto (FOMC) ha approvato la seguente dichiarazione con 10 voti favorevoli e 2 contrari:



Il Comitato ha deciso di mantenere l'intervallo obiettivo per il tasso sui fondi federali tra il 3,75% e il 4%, a sostegno del duplice mandato della Federal Reserve. Il Comitato prosegue la sua politica di mantenimento di ampie riserve nel sistema bancario.



L'attività economica si sta espandendo a ritmo sostenuto. Sebbene l'incertezza rimanga elevata, in parte a causa degli sviluppi geopolitici, la spesa interna si è dimostrata resiliente. La crescita della produttività è robusta e gli investimenti di capitale sono consistenti. L'aumento dell'occupazione ha tenuto il passo con la forza lavoro e il tasso di disoccupazione è rimasto pressoché invariato.



L'inflazione rimane elevata. La raccolta di ulteriori informazioni aiuterà il Comitato a determinare l'orientamento politico più appropriato per garantire un tempestivo ritorno dell'inflazione all'obiettivo del 2% fissato dal Comitato. Il Comitato garantirà la stabilità dei prezzi.

Hanno votato contro la decisione di politica monetaria Lisa D. Cook e Beth M. Hammack, che avrebbero preferito aumentare di 1/4 di punto percentuale l'intervallo obiettivo per il tasso sui fondi federali in questa seduta.