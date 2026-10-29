Agenda dati macro e finanziari del 29 ottobre

DATI MACRO
Italia
Ore 10.00
Tasso di disoccupazione, dato di settembre. Attesa: 6.2%a/a (precedente 6.2%)
Ore 12.00
Fiducia dei consumatori, dato di ottobre. Attesa: 90.9 (precedente 91.2)
Fiducia delle imprese, dato di ottobre. Attesa: 90.9 (precedente 91.9)
Europa
Ore 11.00
Fiducia dei consumatori, dato di ottobre. Attesa: -17.9 (precedente -17.9)
Usa
Ore 13.30
Pil, dato del terzo trimestre. Attesa: 3.2%t/t; 3.2%a/a (precedente 2.2%t/t; 6.1%a/a)
Pce, dato di settembre. Attesa: 0.5%m/m; 3.6%a/a (precedente 0.3%m/m; 3.4%a/a)
Pce core, dato di settembre. Attesa: 0.3%m/m; 3.1%a/a (precedente 0.2%m/m; 3.0%a/a)
Nuovi sussidi di disoccupazione. Attesa: 199mila (precedente 194mila)
Richieste continue di disoccupazione. Attesa: ---- (precedente 1,728milioni)
-------
EVENTI
Bce
Ore 14.15
Comunicato stampa al termine del direttivo
Ore 14.45
Conferenza stampa di Christine Lagarde
Italia
Collocamento Btp: scadenza 2/2031 per un ammontare massimo di 1,25 miliardi
Collocamento Btp: scadenza 2/2032 per un ammontare massimo di 1,75 miliardi
Collocamento Btp: scadenza 10/2036 per un ammontare massimo di 3,5 miliardi
Collocamento CCTeu: scadenza 4/2036 per un ammontare massimo di 1,25 miliardi
EVENTI SOCIETARI
ITALIA
Debutto
----
OPA
Trevi: Icop lancia OPAS offrendo 0.133 azioni per 1 azione Trevi. Operazione sino al 20 novembre
Trevi: WeBuild lancia OPA offrendo 5,165 euro per 1 azione Trevi. Operazione sino al 20 novembre
Haiki+: SG Holding lancia OPA offrendo 0.90 euro per 1 azione. Operazione sino al 6 novembre
Tradelab: Metriks AI lancia OPA offrendo 2.13 euro per 1 azione. Operazione sino al 4 dicembre
Pininfarina: PF Holding promuove OPA offrendo 1 euro per ogni azione posseduta. Operazione sino al 20 novembre
Aumento di capitale
----
Cda
Link
Conferenze stampa
Amplifon, Italgas, Prysmian, Stm
Dividendi
----
Raggruppamento/Frazionamento
----
Trimestrali
Europa
Adidas, ING, Renault,
Usa
Amazon, Caterpillar, Eli Lilly, Intel
http://it.investing.com/earnings-calendar/