Aggiornato a Giovedì 29 Ottobre ore 04:51
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Agenda dati macro e finanziari del 29 ottobre

Pubblicato il 29/10/2026 alle ore 03:00:42

DATI MACRO        

Italia
Ore 10.00
Tasso di disoccupazione, dato di settembre. Attesa: 6.2%a/a (precedente 6.2%)
Ore 12.00
Fiducia dei consumatori, dato di ottobre. Attesa: 90.9 (precedente 91.2)
Fiducia delle imprese, dato di ottobre. Attesa: 90.9 (precedente 91.9)

Europa
Ore 11.00
Fiducia dei consumatori, dato di ottobre. Attesa: -17.9 (precedente -17.9)

Usa
Ore 13.30
Pil, dato del terzo trimestre. Attesa: 3.2%t/t; 3.2%a/a (precedente 2.2%t/t; 6.1%a/a)
Pce, dato di settembre. Attesa: 0.5%m/m; 3.6%a/a (precedente 0.3%m/m; 3.4%a/a)
Pce core, dato di settembre. Attesa: 0.3%m/m; 3.1%a/a (precedente 0.2%m/m; 3.0%a/a)
Nuovi sussidi di disoccupazione. Attesa: 199mila (precedente 194mila)
Richieste continue di disoccupazione. Attesa: ---- (precedente 1,728milioni)

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EVENTI

Bce
Ore 14.15
Comunicato stampa al termine del direttivo
Ore 14.45
Conferenza stampa di Christine Lagarde

Italia
Collocamento Btp: scadenza 2/2031 per un ammontare massimo di 1,25 miliardi
Collocamento Btp: scadenza 2/2032 per un ammontare massimo di 1,75 miliardi
Collocamento Btp: scadenza 10/2036 per un ammontare massimo di 3,5 miliardi
Collocamento CCTeu: scadenza 4/2036 per un ammontare massimo di 1,25 miliardi

EVENTI SOCIETARI


ITALIA

Debutto

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OPA

Trevi: Icop lancia OPAS offrendo 0.133 azioni per 1 azione Trevi. Operazione sino al 20 novembre

Trevi: WeBuild lancia OPA offrendo 5,165 euro per 1 azione Trevi. Operazione sino al 20 novembre

Haiki+: SG Holding lancia OPA offrendo 0.90 euro per 1 azione. Operazione sino al 6 novembre

Tradelab: Metriks AI lancia OPA offrendo 2.13 euro per 1 azione. Operazione sino al 4 dicembre

Pininfarina: PF Holding promuove OPA offrendo 1 euro per ogni azione posseduta. Operazione sino al 20 novembre

Aumento di capitale

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Cda

Link


Conferenze stampa

Amplifon, Italgas, Prysmian, Stm


Dividendi

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Raggruppamento/Frazionamento

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Trimestrali

Europa

Adidas, ING, Renault,

Usa

Amazon, Caterpillar, Eli Lilly, Intel


http://it.investing.com/earnings-calendar/

 



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