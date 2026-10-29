Stm - dati leggermnente superiori alle attese

STMicroelectronics (“ST”), leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell’elettronica, ha presentato i risultati finanziari U.S. GAAP per il terzo trimestre conclusosi il 26 settembre 2026. Il presente comunicato stampa contiene anche parametri non U.S. GAAP (vedere l’Appendice per ulteriori informazioni).

Nel terzo trimestre ST ha riportato ricavi netti pari a 3,76 miliardi di dollari, margine lordo al 37,3%, reddito operativo di 367 milioni di dollari e utile netto di 291 milioni di dollari o 0,31 dollari per azione dopo la diluizione (reddito operativo non U.S. GAAP1 di 429 milioni di dollari e utile netto non U.S. GAAP1 di 344 milioni di dollari o 0,37 dollari per azione dopo la diluizione).

Jean-Marc Chery, President & CEO di ST, ha commentato:

“I ricavi netti del terzo trimestre sono stati superiori al punto intermedio delle nostre previsioni sulle attività, trainati dai maggiori ricavi in CECP (Communication Equipment and Computer Peripherals) e Personal Electronics. Il margine lordo è stato superiore al punto intermedio delle nostre previsioni sulle attività.”

“Anno su anno, i ricavi netti del terzo trimestre sono aumentati del 17,9%. Il margine lordo del terzo trimestre è stato del 37,3%, il margine operativo è stato del 9,8% e l’utile netto è ammontato a 291 milioni di dollari. In termini non U.S. GAAP , il margine operativo è stato dell’11,4% e l’utile netto è ammontato a 344 milioni di dollari”.

“Nel corso del trimestre la domanda è ulteriormente aumentata, sostenuta da forti prenotazioni di ordini e da una visibilità migliore, mentre i magazzini della distribuzione hanno continuato a riportare valori inferiori al nostro obiettivo standard. Insieme, questi indicatori confermano un proseguimento della ripresa in corso e una crescita secolare nei mercati che serviamo.”

“Per quanto riguarda le nostre previsioni sulle attività per il quarto trimestre, ci aspettiamo, come valori intermedi, ricavi netti di 4,15 miliardi di dollari, corrispondenti a un aumento di circa il 10,5% rispetto al trimestre precedente e di circa il 24,7% anno su anno. Il margine lordo è atteso intorno al 39,0%, compresi circa 40 punti base di oneri da sottoutilizzo della capacità produttiva.”

“Il punto intermedio di questa previsione si traduce in ricavi annuali di circa 14,5 miliardi di dollari per il 2026, corrispondenti a un aumento anno su anno del 22,8%. Oltre alla ripresa ciclica in tutti i nostri mercati finali, l’incremento anno su anno è sostenuto da fattori trainanti per la crescita che sono specifici di ST, tra cui i data center per l’IA e le comunicazioni satellitari LEO. Il margine lordo è atteso intorno al 36,4% e il margine lordo non U.S. GAAP1 è atteso intorno al 36,6%, corrispondente a un miglioramento di 270 punti base rispetto al 2025.”