Prysmian alza la guidance

▪ Trimestre migliore di sempre con Adjusted EBITDA pari a €851 milioni (+32,1%); accelerazione della crescita organica al 13,1%. Margine in aumento al 16,8% (14,8%, 3Q25)



▪ Continua l’eccellente performance di Transmission, con margine al 20,0% (17,8%, 3Q25) e crescita organica del 23,1%



▪ La solida domanda nelle diverse aree geografiche sostiene la crescita di Power Grid (+7,5%)



▪ Il modello di servizio e l’offerta distintiva di Encore Wire, insieme alla domanda dei data center, trainano crescita organica (+14,2%) e redditività (margine 17,6% vs. 14,5% nel 3Q25) in Industrial & Construction



▪ Margine in aumento al 25,0% (19,6%, 3Q25) e continua crescita organica (+17,3%) in Digital Solutions, grazie ai vantaggi competitivi della produzione di fibra negli Stati Uniti e al contributo di Channell



▪ L’innovazione sostenibile porta New Product & Solution Vitality al 32,2%, oltre il target strategico per il 2028 (32%), grazie anche a nuove soluzioni per migliorare l’efficienza dei data center



▪ L’ottima performance registrata in tutti i business e il contributo di Atkore sostengono un ulteriore aumento della guidance 2026:

Adjusted EBITDA compreso tra €3.075 e €3.125 milioni;

in precedenza tra €2.800 e €2.900 milioni

Free Cash Flow compreso tra €1.750 e €1.850 milioni;

in precedenza tra €1.650 e €1.750 milioni

▪ Prysmian supererà con due anni di anticipo i target per il 2028 dell'Adjusted EBITDA e del Free Cash Flow



▪ Prysmian amplia lo stabilimento di Encore Wire in Texas: il CDA approva un secondo impianto per la produzione di vergella di rame

Massimo Battaini, CEO di Prysmian: “Questo è stato il miglior trimestre di sempre per Prysmian e gli ottimi risultati conseguiti ci consentono di aumentare nuovamente la guidance per l’intero esercizio. Questo traguardo coincide con il superamento, con due anni di anticipo, dei target finanziari fissati per il 2028 e riflette i progressi ottenuti grazie alla combinazione di crescita organica e acquisizioni strategiche, che rafforzano la nostra leadership con prospettive di crescita di lungo periodo.

La completezza del nostro portafoglio di business rappresenta uno dei punti di forza di Prysmian: connettiamo i Paesi mediante collegamenti sottomarini, modernizziamo le reti e forniamo soluzioni che abilitano le infrastrutture digitali. Oggi siamo ancora più forti grazie alle acquisizioni di Atkore, che rafforza la nostra offerta negli Stati Uniti e di Xtera che ci apre la strada verso la leadership nel settore dei collegamenti sottomarini per le telecomunicazioni. Queste acquisizioni rafforzano ulteriormente la nostra capacità di tradurre dimensioni, know-how e solide relazioni con i clienti in crescita sostenibile e maggiore redditività.

Le nostre persone, insieme ai nostri clienti e fornitori, rendono possibile l'innovazione che dà forma al futuro. La collaborazione con Amazon e Rio Tinto per lo sviluppo di cavi in alluminio low-carbon per i data center ne è un chiaro esempio. La combinazione di competenze, tecnologia e collaborazione rende Prysmian unica."