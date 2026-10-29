Prysmian alza la guidance

▪ Trimestre migliore di sempre con Adjusted EBITDA pari a €851 milioni (+32,1%); accelerazione della crescita organica al 13,1%. Margine in aumento al 16,8% (14,8%, 3Q25)
▪ Continua l’eccellente performance di Transmission, con margine al 20,0% (17,8%, 3Q25) e crescita organica del 23,1%
▪ La solida domanda nelle diverse aree geografiche sostiene la crescita di Power Grid (+7,5%)
▪ Il modello di servizio e l’offerta distintiva di Encore Wire, insieme alla domanda dei data center, trainano crescita organica (+14,2%) e redditività (margine 17,6% vs. 14,5% nel 3Q25) in Industrial & Construction
▪ Margine in aumento al 25,0% (19,6%, 3Q25) e continua crescita organica (+17,3%) in Digital Solutions, grazie ai vantaggi competitivi della produzione di fibra negli Stati Uniti e al contributo di Channell
▪ L’innovazione sostenibile porta New Product & Solution Vitality al 32,2%, oltre il target strategico per il 2028 (32%), grazie anche a nuove soluzioni per migliorare l’efficienza dei data center
▪ L’ottima performance registrata in tutti i business e il contributo di Atkore sostengono un ulteriore aumento della guidance 2026:
Adjusted EBITDA compreso tra €3.075 e €3.125 milioni;
in precedenza tra €2.800 e €2.900 milioni
Free Cash Flow compreso tra €1.750 e €1.850 milioni;
in precedenza tra €1.650 e €1.750 milioni
▪ Prysmian supererà con due anni di anticipo i target per il 2028 dell'Adjusted EBITDA e del Free Cash Flow
▪ Prysmian amplia lo stabilimento di Encore Wire in Texas: il CDA approva un secondo impianto per la produzione di vergella di rame
Massimo Battaini, CEO di Prysmian: “Questo è stato il miglior trimestre di sempre per Prysmian e gli ottimi risultati conseguiti ci consentono di aumentare nuovamente la guidance per l’intero esercizio. Questo traguardo coincide con il superamento, con due anni di anticipo, dei target finanziari fissati per il 2028 e riflette i progressi ottenuti grazie alla combinazione di crescita organica e acquisizioni strategiche, che rafforzano la nostra leadership con prospettive di crescita di lungo periodo.
La completezza del nostro portafoglio di business rappresenta uno dei punti di forza di Prysmian: connettiamo i Paesi mediante collegamenti sottomarini, modernizziamo le reti e forniamo soluzioni che abilitano le infrastrutture digitali. Oggi siamo ancora più forti grazie alle acquisizioni di Atkore, che rafforza la nostra offerta negli Stati Uniti e di Xtera che ci apre la strada verso la leadership nel settore dei collegamenti sottomarini per le telecomunicazioni. Queste acquisizioni rafforzano ulteriormente la nostra capacità di tradurre dimensioni, know-how e solide relazioni con i clienti in crescita sostenibile e maggiore redditività.
Le nostre persone, insieme ai nostri clienti e fornitori, rendono possibile l'innovazione che dà forma al futuro. La collaborazione con Amazon e Rio Tinto per lo sviluppo di cavi in alluminio low-carbon per i data center ne è un chiaro esempio. La combinazione di competenze, tecnologia e collaborazione rende Prysmian unica."
Il Consiglio di Amministrazione di Prysmian S.p.A. ha approvato i risultati consolidati del Gruppo relativi al terzo trimestre e ai primi nove mesi del 2026.
I Ricavi di Gruppo nel 3Q26 si sono attestati a €6.417 milioni (€5.030 milioni, 3Q25), con una crescita organica del +13,1%. Questo aumento è stato trainato dal contributo positivo di tutti i business, con crescita organica molto solida in Transmission (+23,1%), Power Grid (+7,5%), Industrial & Construction (+14,2%), Specialties (+5,3%) e Digital Solutions (+17,3%).
Nei primi nove mesi dell’anno, i ricavi sono stati pari a €17.656 milioni, in aumento rispetto a €14.684 milioni nei 9M25, con una crescita organica del +9,2%.
L’Adjusted EBITDA è aumentato a €851 milioni, in crescita del 32,1% (€644 milioni, 3Q25). Si tratta della migliore performance trimestrale di sempre per Prysmian.
Il margine complessivo ai prezzi standard dei metalli si è attestato al 16,8%, in aumento rispetto al 14,8% nel 3Q25.
Transmission ha continuato a registrare una redditività best-in-class, con margine al 20,0% (17,8%, 3Q25) e Adjusted EBITDA a €213 milioni (€152 milioni, 3Q25).
In Power Grid, l’Adjusted EBITDA è aumentato a €135 milioni. Il margine è stato pari al 13,8% (14,7%, 3Q25).
L’Adjusted EBITDA di Industrial & Construction è salito a €304 milioni, con margine al 17,6% (14,5%, 3Q25).
In Specialties, l’Adjusted EBITDA si è attestato a €67 milioni (€70 milioni, 3Q25) e il margine è stato pari al 10,7%.
Digital Solutions ha registrato un’accelerazione della redditività, con Adjusted EBITDA pari a €134 milioni e margine al 25,0% (19,6%, 3Q25).
Nei primi nove mesi del 2026, l’Adjusted EBITDA è aumentato a €2.182 milioni (€1.776 milioni, 9M25), mentre il margine si è attestato al 15,5% (14,1%, 9M25).
L’EBITDA nei primi nove mesi del 2026 è stato pari a €2.092 milioni (€2.103 milioni, 9M25).
L’utile netto nei primi nove mesi del 2026 è stato pari a €998 milioni (€977 milioni di competenza del Gruppo), rispetto a €1.036 milioni (€1.019 milioni di competenza del Gruppo) nei 9M25. Tale diminuzione riflette principalmente il beneficio non ricorrente rilevato nel 2025 a seguito della cessione di YOFC, parzialmente compensato dal miglioramento della performance operativa nel 2026.
Il Free Cash Flow LTM al 30 settembre 2026 è stato pari a €1.434 milioni, rispetto a €859 milioni registrati nello stesso periodo del 2025.
L’indebitamento finanziario netto si è attestato a €2.857 milioni al 30 settembre 2026 (€4.318 milioni al 30 settembre 2025). Tale risultato riflette principalmente i seguenti fattori: