Campari - trimestrale in crescita

Pubblicato il 29/10/2026 alle ore 09:48:43

Milano, 28 ottobre 2026-Il Consiglio di Amministrazione di Davide Campari-Milano N.V. (Reuters CPRI.MIBloomberg CPR IM) ha approvato le vendite del Gruppo dei primi nove mesi al 30 settembre 2026.



SINTESI DELLE VENDITE



Campari Group ha registrato una solida crescita organica delle vendite nette pari al +2,9% nei primi nove mesi del 2026 (+3,4% nel terzo trimestre), grazie alla crescita della maggior parte delle Brand House e delle aree geografiche, con le vendite in 44 Paesi in incremento tra mid-single e double digit, guidati principalmente da aperitivi e tequila.



Nel periodo, i nuovi formati, inizialmente introdotti solo in alcuni mercati iniziali, hanno cominciato a contribuire alla crescita del Gruppo, mentre i formati esistenti hanno continuato a rappresentarne il principale driver. Allo stesso tempo, il Gruppo ha continuato a sovraperformare il settore e a guadagnare quote di mercato nei dati di consumo1 , grazie principalmente a aperitivi e tequila.



Le vendite del Gruppo sono state pari a €2.289 milioni, in incremento complessivo del +0,4%, scomposto in crescita organica del +2,9%, effetto perimetro del -2,1%, conseguenza della cessione di Cinzano e Averna, e effetto cambio del -0,4%, principalmente attribuibile al dollaro statunitense.



Simon Hunt, Chief Executive Officer: ‘Abbiamo registrato il sesto trimestre consecutivo di crescita organica delle vendite nette, continuando al contempo a sovraperformare il settore e a guadagnare quote nei nostri mercati chiave, grazie ai nostri brand prioritari. La nostra strategia, fondata su scelte di portafoglio più mirate, sta producendo risultati, sostenuta da importanti investimenti nei brand, dall'espansione geografica e dai primi incoraggianti contributi delle innovazioni nei nuovi formati. Parallelamente, continuiamo a migliorare l'efficienza lungo tutte le linee del conto economico, liberando risorse da reinvestire nelle opportunità di crescita più rilevanti e profittevoli. Guardando al futuro, confermiamo la guidance per il 2026 di una crescita organica delle vendite nette di circa il +3%, nonostante il perdurare di un contesto di mercato sfidante.’.



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