Raccomandazioni analisti - focus su Stm

Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker (aggiornamenti in grassetto)
|Titolo
|Emittente
|Raccomandazione
|Variazione
|Target
|Variazione
|
Avio
|Equita
|Buy
|=
|40.00
|=
|Banca Generali
|
Jefferies
|70.30 (75.00)
|
Banca Mediolanum
|Jefferies
|23.20 (23.40)
|Campari
|Deutsche Bank
|Buy
|=
|7.30
|=
|
Campari
|Equita
|Hold (Buy)
|7.10 (7.60)
|Finecobank
|
Jefferies
|25.40 (27.00)
|Maire
|Intesa SanPaolo
|
Buy
|=
|16.80 (16.20)
|
Rai Way
|Equita
|4.80 (5.30)
|
Somec
|Tp Icap
|Buy
|=
|30.00
|=
|
Stellantis
|Jefferies
|8.00 (9.50)
|Stellantis
|Equita
|
Hold
|=
|5.70 (+4%)
|
Stm
|Bnp Paribas
|Outperform
|=
|
Stm
|Intesa SanPaolo
|Neutral
|=
|
Stm
|Equita
|Buy
|=
|63.00
|=
|Stm
|
Jp Morgan
|Neutral
|=
|71.50
|=
|
Stm
|Citi
|Buy
|=
|65.00
|=
|Technogym
|
Equita
|Buy
|=
|18.00 (22.00)