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Raccomandazioni analisti - focus su Stm

Pubblicato il 29/10/2026 alle ore 11:16:24

Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker   (aggiornamenti   in  grassetto) 

 
















 

Titolo Emittente Raccomandazione Variazione  Target Variazione

Avio

 Equita Buy = 40.00 =
Banca Generali

Jefferies

     70.30 (75.00)

Banca Mediolanum

 Jefferies     23.20 (23.40)
Campari Deutsche Bank Buy = 7.30 =

Campari

 Equita Hold (Buy) 7.10 (7.60)
Finecobank

Jefferies

     25.40 (27.00)
Maire Intesa SanPaolo

Buy

 = 16.80 (16.20)

Rai Way

 Equita     4.80 (5.30)

Somec

 Tp Icap Buy = 30.00 =

Stellantis

 Jefferies     8.00 (9.50)
Stellantis Equita

Hold

 = 5.70 (+4%)

Stm

 Bnp Paribas Outperform =    

Stm

 Intesa SanPaolo Neutral =    

Stm

 Equita Buy = 63.00 =
Stm

Jp Morgan

 Neutral = 71.50 =

Stm

 Citi Buy = 65.00 =
Technogym

Equita

 Buy = 18.00 (22.00)

 



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