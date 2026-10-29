Dati macro Usa: in uscita l'indice Pce

Oggi esce il dato Pce, indice che misura l'andamento dell'inflazione. Si tratta dell'indice che la Fed segue con particolare attenzione, soprattutto l'indice core, perché è molto più aderenti alle abitudini dei consumatori Usa
Il dato atteso dagli economisti dei vari uffici studi è pari ad un aumento dello 0.34%, per quanto concerne il core, su base mensile e questo rappresenta il dato più elevato dal gennaio scorso
Un aumento che determinerà la crescita su base annua al 3.1% contro il 3% del mese scorso.
Questo è il dato di riferimento per l'appuntamento delle 13.30