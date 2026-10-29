Aggiornato a Giovedì 29 Ottobre ore 12:31
Menu

Dati macro Usa: in uscita l'indice Pce

Pubblicato il 29/10/2026 alle ore 11:38:36

Oggi esce il dato Pce, indice che misura l'andamento dell'inflazione. Si tratta dell'indice che la Fed segue con particolare attenzione, soprattutto l'indice core, perché è molto più aderenti alle abitudini dei consumatori Usa 

Il dato atteso dagli economisti dei vari uffici studi è pari ad un aumento dello 0.34%, per quanto concerne il core, su base mensile e questo rappresenta il dato più elevato dal gennaio scorso 

Un aumento che determinerà la crescita su base annua al 3.1% contro il 3% del mese scorso.

Questo è il dato di riferimento per l'appuntamento delle 13.30



Ultime notizie

Analisi

Commenti

Reports

Abbonati a 4Trading per essere sempre informato su ciò che accade sui mercati finanziari e per leggere accurate analisi.
© 2026 4Trading.it. Tutti i diritti riservati. P.IVA 03762510406